Российская либеральная бюрократия полным ходом разрушает изнутри государство, ослабляя его к вторжению континентальной Европы в 2030 году.

Об этом на канале журналиста Павла Иванова заявил депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы видим подготовку нападения на нас континентальной Европы в 30-м году. Когда в одну точку сходится миграционная политика, осуществляемая российской бюрократией по завозу огромного количества людей… Разрушение запаса прочности российской экономики. У нас, конечно, всё плохо, у нас идут дискуссии, будет ли у нас экономический спад в этом году 5 или 10% реальный, и в какой степени это признает Росстат, потому что понятно, что поручениями экономику не выправишь…

В этот сценарий войны 2030 года, как его уже вполне внятно называют в разных кругах, вдруг обозначилась дезорганизующая роль российской бюрократии.

Потому что свой кусок возбуждения ненависти к российскому государству и к обрушению российской экономики эти доблестные либеральные долбодятлы перевыполняют – они идут с опережением графика», – сказал Делягин.