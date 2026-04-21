Российский дипломат: Трамп специально открещивается от НАТО накануне большой войны в Европе

Анатолий Лапин.  
21.04.2026 15:57
  (Мск) , Москва
Упреки Дональда Трампа в адрес европейских стран НАТО – часть плана Вашингтона по стравливанию ЕС и России, на чем впоследствии американцы планируют заработать миллиарды, как во время Второй Мировой войны.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Речь идёт о реализации плана, который был разработан примерно 15 лет назад, и сейчас все составные части начинают выявляться.

Ну, например, странный драйв Соединённых Штатов Америки от европейского центра НАТО. Вроде бы вещь, противоречащая интересам Запада, а нет.

Замысел простейший. Он заключается в том, чтобы если сделать не мировую войну, то такую очень большую войну и, как всегда, её сделать в Европе, потому что это наиболее чувствительно.

Образуется европейский центр. И вот этот европейский центр, как дураков, натравливают, как всегда, на Российскую Федерацию, и они должны в это дело втянуться.

Пока реализация идёт «на ура». Они втягиваются, увеличивают военное производство и так далее. Украина — это как стартёр этого процесса, и тоже пока всё идёт более или менее по расчётному направлению.

Я думаю, что у нас очень большая недооценка была в течение многих лет ситуации, которая складывалась в Европе. За это время они нарастили серьёзно экономический потенциал, теперь развивают военный потенциал темпами, которые сравниваются с темпами конца 30-х годов», – заявил Бакланов.

