Лидеры боснийских сербов прибыли в Москву для участия в параде 9 Мая
Президент Республики Сербской Синиша Каран, председатель Народной скупщины РС Ненад Стевандич и смещённый со своих постов Сараево при поддержке ЕС лидер боснийских сербов Милорад Додик прибыли в Москву.
Делегация Республики Сербской примет участие в торжествах по случаю Дня Победы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Милорад Додик отметил, что Республика Сербская с гордостью и достоинством отмечает важные исторические даты, среди которых особое место занимает 9 мая – День Победы над фашизмом, символ победы свободолюбивого мира над фашистским и нацистским злом.
«В борьбе за свободу, выживание и право на жизнь сербский народ принес огромные жертвы в Первой и Второй мировых войнах, а также в Отечественной войне (1991 – 1999 годов – ред.), оставив глубокий след страданий, но также и непоколебимой храбрости и самопожертвования», – написал лидер боснийских сербов на своей странице в одной из соцсетей.
Помимо участия в торжественных церемониях гости планируют встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
«План состоит в обсуждении текущих аспектов постконфликтного урегулирования в Боснии и Герцеговине, укрепления партнерства с Республикой Сербской и ситуации на Западных Балканах. Россия выступает за прекращение внешнего вмешательства во внутренние дела Боснии и Герцеговины и возобновление прямого диалога между сторонами в стране», – прокомментировал предстоящую встречу помощник президента России Юрий Ушаков.
В свою очередь испытывающий постоянно давление бошнякской верхушки Боснии и Герцеговины, Евросоюза, Милорад Додик пытается выстроить конструктивные взаимоотношения одновременно с Россией и с нынешней республиканской администрацией США, которая, по его словам, впервые сначала 90-х годов повернулась к сербам лицом. Что характерно визит делегации боснийских сербов в Москву практически не освящается медиа «большой» Сербии.
