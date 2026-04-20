Лукашенко: «У США быстрее ракеты закончатся, чем территория России»

Олег Кравцов.  
20.04.2026 17:16
  (Мск) , Москва
В случае войны США не в состоянии победить ни Китай, ни Россию.

Об этом в интервью RT, которое вел американский журналист Рик Санчес, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп всему миру показал в Иране, что ваши США не всемогущи. По своей мощи – это супердержава, но не суперсила. Это поняли все – и главный враг Америки Китай. Если американцы не смогли справиться с Ираном…

Я это давно сказал: не лезьте в Китай, там такая мощь, с которой они справиться никогда не смогут. Ни наземная [операция], ни воздушная, никакая. Если развяжут войну против Китая и туда подойдут ваши авианосцы, они будут уничтожены в первые сутки», – сказал президент.

По его словам, американское руководство осознало этот факт.

«И этим самым они дали надежду, на то, что американцы, поняв это, будут считаться не только с Китаем и Россией. Россия – огромная территория, там ничего не сделают ракетами. Ракеты быстрее закончатся, чем территория России. Иран тоже это показал», – заявил Лукашенко.

