Лукашенко: «У США быстрее ракеты закончатся, чем территория России»
В случае войны США не в состоянии победить ни Китай, ни Россию.
Об этом в интервью RT, которое вел американский журналист Рик Санчес, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Трамп всему миру показал в Иране, что ваши США не всемогущи. По своей мощи – это супердержава, но не суперсила. Это поняли все – и главный враг Америки Китай. Если американцы не смогли справиться с Ираном…
Я это давно сказал: не лезьте в Китай, там такая мощь, с которой они справиться никогда не смогут. Ни наземная [операция], ни воздушная, никакая. Если развяжут войну против Китая и туда подойдут ваши авианосцы, они будут уничтожены в первые сутки», – сказал президент.
По его словам, американское руководство осознало этот факт.
«И этим самым они дали надежду, на то, что американцы, поняв это, будут считаться не только с Китаем и Россией. Россия – огромная территория, там ничего не сделают ракетами. Ракеты быстрее закончатся, чем территория России. Иран тоже это показал», – заявил Лукашенко.
English version :: Читать на английском Лукашенко: «У США быстрее ракеты закончатся, чем территория России»
