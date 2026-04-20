Лукашенко: Украинцы расплачиваются за избрание неопытного Зеленского

Украинский народ несет ответственность за то, что происходит сегодня с их страной.

Об этом в интервью RT, которое вел американский журналист Рик Санчес, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мне жалко украинский народ, но я все же прихожу к выводу, что, все-таки, украинцы платят за свое решение. Ведь они избрали Зеленского президентом? Они. Они знали, что он неопытный человек? Знали», – сказал Лукашенко.

Он говорит, что относительно неплохо знает Зеленского, которого критикует, но, в то же время, и сочувствует ему.

«Он должен был изменить эту политику, но он ее не изменил – тот национальный угар, национализм, которому был подвержен украинский народ. Он эту политику не переломил, поскольку был неопытным и многими процессами не управлял. И националисты взяли верх, и он с этим не справился», – отметил президент РБ.

Он добавил, что Зеленский должен осознать, что если «не остановится, то потеряет Украину».