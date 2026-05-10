«Миллиардерам пора задуматься» – в России растёт количество озлобленных бедняков

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская экономика растёт очень медленно, потому что профессора получают меньше курьеров, а миллиардеров с каждым годом становится больше.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Копанцеву заявил академик РАН, научный руководитель Института океанологии Роберт Нигматулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Почему ВВП нашей страны растет такими крохотными темпами?», – спросил ведущий.

«Неэффективно… Ну вот, например, с малым бизнесом – это всегда одно из самых должно быть эффективных вложений. Потому что они дают товары народного потребления. Они сами придумывают и сами находят себе покупателя. И сами себя занимают, народ занимают, дают людям работу. Но нет, взяли, фактически подняли налоги на них. В частности, мы занимаем первое место по количеству миллиардеров на ВВП. В этом мы первая экономика в мире. Значительная часть денег уже вывезена, и до сих пор вывозится за границу. Ну, если мы хотим, чтобы у нас было благополучие, чтобы у нас не увеличилось количество озлобленных людей, нужно вместе нам подумать, и в том числе богатым, сознательным людям», – сказал Нигматулин.