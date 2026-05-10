«Миллиардерам пора задуматься» – в России растёт количество озлобленных бедняков
Российская экономика растёт очень медленно, потому что профессора получают меньше курьеров, а миллиардеров с каждым годом становится больше.
Об этом в интервью журналисту Дмитрию Копанцеву заявил академик РАН, научный руководитель Института океанологии Роберт Нигматулин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Почему ВВП нашей страны растет такими крохотными темпами?», – спросил ведущий.
«Неэффективно… Ну вот, например, с малым бизнесом – это всегда одно из самых должно быть эффективных вложений. Потому что они дают товары народного потребления.
Они сами придумывают и сами находят себе покупателя. И сами себя занимают, народ занимают, дают людям работу. Но нет, взяли, фактически подняли налоги на них.
В частности, мы занимаем первое место по количеству миллиардеров на ВВП. В этом мы первая экономика в мире. Значительная часть денег уже вывезена, и до сих пор вывозится за границу.
Ну, если мы хотим, чтобы у нас было благополучие, чтобы у нас не увеличилось количество озлобленных людей, нужно вместе нам подумать, и в том числе богатым, сознательным людям», – сказал Нигматулин.
«У нас где-то 9 миллионов при советской власти людей было задействовано в машиностроении, в 1999 году стало 4 миллиона. А сейчас – 440 тысяч. Легкая промышленность – было 2,3 миллиона, а в 25-м – 0,3.
Зато у нас курьеров под миллионы, охранников полмиллиона. И курьеры у нас получают зарплату больше, чем профессора. Ну, говорят, такой рынок. Но это неблагополучный рынок. Это неблагополучный рынок, потому что профессоров сделали бедными.
Профессор должен получать зарплату, соответствующую около 5000 литров бензина. А у такого извращённого рынка нет перспектив, поэтому он и растет медленно», – добавил он.
