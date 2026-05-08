«Наносят удары, где получится» – Украина выбирает цели на авось
У Киева нет какого-либо плана дроновых ударов по России: они просто бьют по всему, что хорошо горит.
Об этом в интервью российскому изданию-иноагенту «Медуза» заявил экономист Сергей Вакуленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«У Украины нет особенной стратегии, у них подход такой: давайте попробуем все. Ну вот, давайте попробуем сюда ударить, сюда, сюда, авось что-нибудь получится. То есть, такая, в некотором смысле, стартап-логика: давайте устроим там стратегию естественного отбора. Дронов много, они дешевые, давайте ударим везде, что только работает, посмотрим, что нанесет наибольший эффект», – сказал Вакуленко.
«Если говорить о добыче – наземные месторождения атаковать практически без шансов. Это сильно распределенная цель. Морские платформы – вот это совсем другое дело. И Украина морские платформы атаковала. Это как раз Каспийский кластер Лукойла, там три платформы. Видео весьма впечатляющее: боевой дрон, с платформы в них летят какие-то ракеты ПВО, но промахиваются. Дроны залетают под платформу и атакуют стволы скважин, которые идут с дна моря.
Это довольно неприятное повреждение. Это не влечет полную потерю всех скважин с этой платформы, не влечет загрязнение моря. Там стоят отсекатели, которые должны закрыть скважину, если у нее связь с верхушкой будет. Но восстанавливать это довольно сложно.
А месторождения в Сибири – это очень распределенная цель. Трудно найти такую точку, которая была бы совсем болезненной. Есть установки подготовки нефти, есть центры, где концентрируется поток всех скважин, но и это тоже довольно большая установка, в ней нет такой кощеевой иглы», – добавил эксперт.
