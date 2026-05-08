«Наносят удары, где получится» – Украина выбирает цели на авось

У Киева нет какого-либо плана дроновых ударов по России: они просто бьют по всему, что хорошо горит.

Об этом в интервью российскому изданию-иноагенту «Медуза» заявил экономист Сергей Вакуленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У Украины нет особенной стратегии, у них подход такой: давайте попробуем все. Ну вот, давайте попробуем сюда ударить, сюда, сюда, авось что-нибудь получится. То есть, такая, в некотором смысле, стартап-логика: давайте устроим там стратегию естественного отбора. Дронов много, они дешевые, давайте ударим везде, что только работает, посмотрим, что нанесет наибольший эффект», – сказал Вакуленко.