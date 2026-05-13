Не дать России вернуться к ультиматуму НАТО 2021 года – Зеленский подстрекает страны Восточной Европы
Северная и Центральная части Европы якобы подвергались опасности со стороны России ещё даже до начала СВО на Украине.
Об этом на саммите «Бухарестской девятки» заявил киевский диктатор Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Этот формат объединяет вместе Северную и Центральную Европу, именно ту часть Европы, которая подвергается российской угрозе во всех смыслах. Это было чётко понятно даже до российской полномасштабной войны против Украины, когда Россия начала требовать, чтобы НАТО вернулось к своим границам 1997 года.
Другими словами, они требовали покинуть всех вас, всех нас. Это был глупый и абсолютно недопустимый российский ультиматум, но они точно к этому вернутся, разумеется, если у них будет новый шанс», – трепался он.
«Поэтому наше общее задание – удостовериться, что российское лидерство никогда снова не сможет ставить такие ультиматумы, пытаться доминировать или дестабилизировать своих соседей. Или начинать войны без последствий», – призывал Зеленский.
«Это базовые элементы нашей общей безопасности – удостовериться, что Россию отстранили от возможности вести войну против всех нас вместе и против каждого из нас по отдельности. И мы уже сделали много, чтобы сдержать Россию, чтобы показать ей, что война никогда снова не принесёт победу или позволит избежать разрушительных последствий для самого агрессора», – вещал криворожский клоун.
