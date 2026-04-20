«Не получается даже мавик купить!» – укро-политолог клянёт Зе-власть

Вадим Москаленко.  
20.04.2026 16:56
  (Мск) , Киев
Украинская власть установила лимиты на денежные переводы, которые мешают волонтёрам свободно закупать дроны для ВСУ.

Об этом на канале «UkrLife» заявил киевский политтехнолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Посмотрите, какие налоги принимает Рада – снова повышение налогов для ФОП. Вот ты хочешь забыть о нашем государстве, но не можешь. Вот я занимаюсь волонтёрской работой, собираю деньги на мавики.

Надо было купить мавик у частного лица, подразделение нашло как раз такой, который им нужен был. И я решил перечислить свои деньги на его личный счёт – но запретили.

Я начал выяснять с банком, мне ответили, что у нас есть лимит. Гражданин гражданину не может на карту перечислить более ста тысяч.

Какой-то чиновник выставил мне лимит. Какова его логика? Особенно в условиях, когда деньги дешевеют.

То есть, депутаты занимаются не улучшением жизни, а тем, чтобы создать максимальное количество помех, чтобы тебе не казалось слишком просто во время войны», – жаловался Гайдай.

«А один мавик стоит минимум 200 тысяч. Почему мне установили лимит в 100 тысяч? А если я не волонтёр, и просто хочу кому-то перечислить 120 тысяч гривен? Например своему ребёнку, или жене. Не понимаю, какая в этом логика.

Это пример, почему люди бегут из страны. У нас последние годы многомилионная эмиграция», – добавил он.

