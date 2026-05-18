В переворот из-за Украины в России не верят даже чеченские террористы

Не стоит ждать в России какого-либо бунта против СВО, потому что большинство населения поддерживает спецоперацию, а критики винят лично президента Владимира Путина, а не российский народ.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил один из вожаков чеченских сепаратистов, именующий себя главой т.н. «правительства Чеченской республики Ичкерия в изгнании» террорист Ахмед Закаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня я не верю, что в России возможен бунт относительно того, что происходит и что делает Россия в Украине… Да, вначале там были несколько тысяч человек по всей России – вышли с протестными акциями по поводу этого. В большинстве из них — это были украинцы, которые проживали тогда на территории России. А в основном российская масса это приняла нормально», – отметил террорист.

«А вот другая часть, которая сегодня выехала за границу, их отношение к этой войне – да, они обвиняют в том, что происходит в Украине, лично, персонально Путина. Они не дают оценку тому социуму, который поддерживает сегодня Путина в этой войне. Да, они могут выступать и быть не согласны с ограничением Интернета, они могут быть несогласны с чем-то с другим, но не конкретно с тем, что Путин делает в Украине. И поэтому нам рассчитывать на то, что возможен какой-то переворот или какие-то массовые выступления против русистов в войне против Украины, на это рассчитывать не приходится и не нужно», – заключил Закаев.

