Победить коррупцию на Украине сможет только «Октябрьская революция» – Арестович
Украинское МВД является прочно сложившейся коррупционной организацией с круговой порукой, которая занимается грабежом населения.
Об этом беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович (признан террористом в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Что касается системы МВД – посмотрим, что там будет сейчас происходить. Возможно, полетят пару голов, возможно, проведут какую-то лакировочную реформу или видимость реформы.
Не ждите принципиальных изменений. МВД – это опора режима. И если режим хочет себя сохранить, а он хочет себя сохранить, он сильно трясти МВД не будет.
По одной простой причине – нет кадров, которые заменят и способны провести реформу МВД. Это настолько мощная круговая порука, это единственная надежная корпорация в Украине, где все друг за друга стоят.
И реформировать ее – это огромный государственный проект, который, если бы он реформировал ее, ну, это было бы сопоставимо с выигрышем в крупной войне, только внутренней», – рассуждал Арестович.
«Потому что МВД – это основа вне экономической эксплуатации населения и бизнеса со стороны людей, которые владели государственным аппаратом.
По сути, для реформы системы МВД нужно сменить всю систему с большой буквы на Украине, то есть общественно-политический строй. Это революция похлеще Октябрьской, и поэтому никто на это, конечно же, не пойдет.
А лакировки и слов будет много. Не надейтесь на реформу МВД», – подытожил он.
