Победить коррупцию на Украине сможет только «Октябрьская революция» – Арестович

Украинское МВД является прочно сложившейся коррупционной организацией с круговой порукой, которая занимается грабежом населения.

Об этом беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович (признан террористом в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается системы МВД – посмотрим, что там будет сейчас происходить. Возможно, полетят пару голов, возможно, проведут какую-то лакировочную реформу или видимость реформы.

Не ждите принципиальных изменений. МВД – это опора режима. И если режим хочет себя сохранить, а он хочет себя сохранить, он сильно трясти МВД не будет.

По одной простой причине – нет кадров, которые заменят и способны провести реформу МВД. Это настолько мощная круговая порука, это единственная надежная корпорация в Украине, где все друг за друга стоят.

И реформировать ее – это огромный государственный проект, который, если бы он реформировал ее, ну, это было бы сопоставимо с выигрышем в крупной войне, только внутренней», – рассуждал Арестович.