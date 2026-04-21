Победить коррупцию на Украине сможет только «Октябрьская революция» – Арестович

Вадим Москаленко.  
21.04.2026 18:40
  (Мск) , Киев
Украинское МВД является прочно сложившейся коррупционной организацией с круговой порукой, которая занимается грабежом населения.

Об этом беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович (признан террористом в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается системы МВД – посмотрим, что там будет сейчас происходить. Возможно, полетят пару голов, возможно, проведут какую-то лакировочную реформу или видимость реформы.

Не ждите принципиальных изменений. МВД – это опора режима. И если режим хочет себя сохранить, а он хочет себя сохранить, он сильно трясти МВД не будет.

По одной простой причине – нет кадров, которые заменят и способны провести реформу МВД. Это настолько мощная круговая порука, это единственная надежная корпорация в Украине, где все друг за друга стоят.

И реформировать ее – это огромный государственный проект, который, если бы он реформировал ее, ну, это было бы сопоставимо с выигрышем в крупной войне, только внутренней», – рассуждал Арестович.

«Потому что МВД – это основа вне экономической эксплуатации населения и бизнеса со стороны людей, которые владели государственным аппаратом.

По сути, для реформы системы МВД нужно сменить всю систему с большой буквы на Украине, то есть общественно-политический строй. Это революция похлеще Октябрьской, и поэтому никто на это, конечно же, не пойдет.

А лакировки и слов будет много. Не надейтесь на реформу МВД», – подытожил он.

English version :: Читать на английском Победить коррупцию на Украине сможет только «Октябрьская революция» – Арестович

