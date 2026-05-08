Режиссёр «Тараса Бульбы»: СВО можно и нужно закончить за две недели

Максим Столяров.  
08.05.2026 22:55
России давно следовало применить тактическое ядерное оружие и закончить СВО за две недели.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский кинорежиссёр Владимир Бортко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Поскольку я абсолютный государственник, то могу себе позволить это сказать. Для того, чтобы заработал интернет, нужно применить тактическое ядерное оружие – и уже давно. Тактическое ядерное оружие. Тогда заработает всё, тогда мы выиграем в две недели. «Ай-ай, нас не поймут». Пускай нас лучше не понимают наши враги. Я так считаю», – сказал Бортко.

Он высказался насчёт обещаний Минобороны РФ ударить по Киеву, если бандеровцы будут срывать Парад Победы.

«Сколько таких было обещаний? А нападение на Россию в прямую – это что? И ответ, так думаю не я, так думают миллионы людей. Воевать нужно крепко и по-настоящему. Сейчас война изменилась. От ста тысяч танков толку мало, появляются маленькие штучки, которые останавливают и переводят войну в другое. У них там их чуть ли не больше, чем у нас. И что, мы стоять будем? Так будем исполнять то, что сказал президент или нет? А раз будем, так давайте воевать тем, что у нас есть, и чего нет у них. Для этого ТЯО и существует – тактическое ядерное оружие», – подчеркнул режиссёр.

