Россия действует по своему плану и ударит по Украине, независимо от шагов Киева, – Портников

Анатолий Лапин.  
08.05.2026 15:20
  (Мск) , Киев
Россия нанесет удары по Украине, независимо от того, как будет действовать Киев, потому что действует в соответствии со своими планами.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил киевский антироссийский пропагандист-гомосексуал Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нет значения большого, ударит ли Украина 9 мая по Москве или не ударит. Если Путин запланировал массовую атаку на Киев 9 мая или 10 мая, такая атака произойдет, будет ли Украина бить по Москве или не будет. Потому что Путин действует не в соответствии с нашими действиями, мы никак этого не можем понять, а в соответствии со своими планами. Знаете, в чем наша величайшая ошибка во всей этой ситуации? Мы всегда в своих действиях действовали реактивно. Вся украинская история – это история нашей реакции на действия России», – заявил Портников.

Ранее бывший замначальника Генштаба ВСУ, отвечавший за ПВО, Игорь Романенко подчеркнул, что в ответ на попытку ударить по Москве в День Победы, Россия запустит по Украине «Орешники» и полтора десятка разных баллистических ракет.

