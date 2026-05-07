«В ответ полетит «Орешник» и полтора десятка ракет» – укро-генерал о срыве парада в Москве

Украинскому руководству лучше десять раз подумать, прежде чем воплощать свои угрозы ударов по параду в Москве.

Об этом на канале «LvivMedia» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он отметил, что удары по Кремлю, даже возымевшие эффект, это всё же информационный взрыв, а не военный, тогда как насчёт ответки такого сказать нельзя.

«Принимаем решения всё-таки бить, и если одна или даже несколько ракет долетят, мы достигнем своей цели? Вряд ли. А они запустят по Киеву. А вы знаете последствия «Орешника» по Днепру, по Львову? И плюс добавить туда 15 баллистических ракет, типа «Искандер-М», «Циркон», «Оникс» и так далее. Последствия этого. И поэтому надо взвесить, что мы будем иметь, если с нашей стороны будет проведён удар, и что мы можем получить, если они нанесут удар. И искать приемлемые варианты, которые в тех условиях нас бы устроили. А они очень сложные», – сказал Романенко.

«Для украинской стороны есть смысл срывать парад в Москве?» – уточнила ведущая.

«Военно-политический. Хотя и так, вряд ли. Ну, безусловно, он есть, но какой ценой? Поэтому, возможно, придётся искать другие варианты. Я об этом и говорю», – ответил укро-генерал