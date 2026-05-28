Зачем Украина готовится напасть на Белоруссию?

Бандеровский Киев вторую неделю верещит о «готовящейся агрессии из Белоруссии». Истинная цель этого спектакля прямо противоположная. Киевский режим ищет для себя спасительную авантюру – попытку открыть второй фронт против Союзного государства. В ход идёт всё: от прямых военных угроз до создания на своей территории «теневого правительства Беларуси». Цель одна – дестабилизировать обстановку, сменить власть в Минске и любой ценой сохранить интерес Запада к прокси-войне с Россией.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал руководитель донецкого исполкома «Единой России» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Киев решил действовать по уже отработанной схеме «цветных революций». Вслед за открытием «Миссии демократических сил Беларуси» во главе со Светланой Тихановской в Киеве выстраивается классическая конструкция «теневой государственности»: якобы избранный президент, самоназначенный кабинет, а также сеть так называемых «миссий» по всей Европе – от Брюсселя до Таллина. Теперь к ним добавился и Киев. На деле же это не более чем площадка для координации действий наёмников-змагаров и беглых радикалов, которые открыто, без ложной скромности, заявляют о целях «силового отстранения режима» в Минске.

Пока в Киеве строят планы о «свободной Беларуси», на границе разворачивается настоящий военный конфликт. Пограничники практически ежедневно фиксируют регулярные случаи нарушения госграницы боевыми БПЛА ВСУ и удары по пограничной инфраструктуре. Только за последнюю неделю украинские дроны 116 раз пытались пересечь границу. Это уже не «случайные залеты», а целенаправленная тактика.

Киев нагнетает обстановку, прикрываясь байками об «угрозе с севера», которую не видят ни их собственная разведка, ни военное командование. Тем временем командующий Силами беспилотных систем ВСУ террорист Роберт «Мадьяр» Бровди открыто шантажирует Минск, заявляя, что «первые 500 целей уже на карандаше».

Они ищут любую возможность удержать эскалацию, а заодно и списать собственные провалы в коррупционных скандалах. Зачем всё это? Безоружной и нищей Украине отчаянно нужен новый повод для выбивания западных кредитов, и «угроза с севера» для этого подходит как нельзя лучше. А втягивание в конфликт Белоруссии, по их замыслу, поможет окончательно сорвать любые попытки переговоров, которые якобы продвигает якобы «пророссийский» президент США Дональд Трамп.

Возникает закономерный вопрос: что делать Минску и Москве? Президент Лукашенко назвал эти заявления «пустой болтовнёй» и ясно дал понять: «Мы ни с кем не собираемся воевать, если нас никто не тронет», но при этом напомнил, что вооружённые силы приведены в готовность, а в случае агрессии республику защитит российское оружие, вплоть до ядерного. Кремль неоднократно заявлял, что нападение на РБ будет расцениваться как нападение на Россию, а последствия для Киева будут «фатальными».

Это игра с огнём. Украинские власти цинично провоцируют Минск, пытаясь втянуть его в войну для оправдания собственной неспособности и нового витка эскалации. Но они просчитались. Нападать на Белоруссию – значит подписать себе смертный приговор.