«У нас война на самообслуживании!» – Кашеварова о настроениях в армии

Максим Столяров.  
10.05.2026 17:44
  (Мск) , Москва
Российские бойцы вынуждены на своё жалование покупать почти всё оборудование и экипировку, потому что снабжение идёт по устаревшим советским документам.

Об этом на канале «Новые люди» заявила бывшая помощница спикера Госдумы, а ныне волонтер Анастасия Кашеварова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я списывалась с ребятами, спрашивала, как настроение на фронте. Очень много вопросов. Даже не вопросы, там уже кроме мата у них ничего и нет. При этом, когда они видят опасность, и у них срабатывает это человеческое, что должны защитить. Но внутри все клокочет.

Один мне сказал, что у нас война на самообслуживании. Хорошо, хоть Калашников не заставили покупать. А так получается все свое. Машина сломалась – надо найти деньги, чтобы найти запчасти, все это сделать», – сказала Кашеварова.

«Но опять все упирается в функцию. На складах все есть. Я вот поставляла генераторы пацанам в Брянск.

Потому что по еще советским временам там на какую-то протяженность должен быть один генератор. А сейчас больше нагрузка, все это больше, и нужно больше генераторов. Они горят. Но нет, мы не будем переписывать.

А если мы будем переписывать все эти старые документы, это нужно собрать совещание. Они будут сидеть два года на этих совещаниях, решать, табличку приклеим или прибьем.

И вот это, опять же, вот этот белый шум, фикция работы, когда у тебя пацаны просят помощи, когда они там каждый день гибнут, а ты серьезный вопрос поднимаешь в Государственной Думе – рвать или не рвать сирень. Это же самое основное», – возмущалась она.

