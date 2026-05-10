«У нас война на самообслуживании!» – Кашеварова о настроениях в армии
Российские бойцы вынуждены на своё жалование покупать почти всё оборудование и экипировку, потому что снабжение идёт по устаревшим советским документам.
Об этом на канале «Новые люди» заявила бывшая помощница спикера Госдумы, а ныне волонтер Анастасия Кашеварова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Я списывалась с ребятами, спрашивала, как настроение на фронте. Очень много вопросов. Даже не вопросы, там уже кроме мата у них ничего и нет. При этом, когда они видят опасность, и у них срабатывает это человеческое, что должны защитить. Но внутри все клокочет.
Один мне сказал, что у нас война на самообслуживании. Хорошо, хоть Калашников не заставили покупать. А так получается все свое. Машина сломалась – надо найти деньги, чтобы найти запчасти, все это сделать», – сказала Кашеварова.
«Но опять все упирается в функцию. На складах все есть. Я вот поставляла генераторы пацанам в Брянск.
Потому что по еще советским временам там на какую-то протяженность должен быть один генератор. А сейчас больше нагрузка, все это больше, и нужно больше генераторов. Они горят. Но нет, мы не будем переписывать.
А если мы будем переписывать все эти старые документы, это нужно собрать совещание. Они будут сидеть два года на этих совещаниях, решать, табличку приклеим или прибьем.
И вот это, опять же, вот этот белый шум, фикция работы, когда у тебя пацаны просят помощи, когда они там каждый день гибнут, а ты серьезный вопрос поднимаешь в Государственной Думе – рвать или не рвать сирень. Это же самое основное», – возмущалась она.
English version :: Читать на английском «У нас война на самообслуживании!» – Кашеварова о настроениях в армии
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: