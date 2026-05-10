«У нас война на самообслуживании!» – Кашеварова о настроениях в армии

Российские бойцы вынуждены на своё жалование покупать почти всё оборудование и экипировку, потому что снабжение идёт по устаревшим советским документам.

Об этом на канале «Новые люди» заявила бывшая помощница спикера Госдумы, а ныне волонтер Анастасия Кашеварова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я списывалась с ребятами, спрашивала, как настроение на фронте. Очень много вопросов. Даже не вопросы, там уже кроме мата у них ничего и нет. При этом, когда они видят опасность, и у них срабатывает это человеческое, что должны защитить. Но внутри все клокочет. Один мне сказал, что у нас война на самообслуживании. Хорошо, хоть Калашников не заставили покупать. А так получается все свое. Машина сломалась – надо найти деньги, чтобы найти запчасти, все это сделать», – сказала Кашеварова.