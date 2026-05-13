Укро-эксперт: Зеленскому оторвали обе лапки – и загоняют в капкан
Учитывая огромный антирейтинг Зеленского внутри страны, Запад сможет и без публикации компромата заставить его отдать остатки власти международным «наблюдателям».
Об этом в интервью экс-полковнику СБУ Олегу Старикову заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Зеленский задержится ещё на некоторое время, но его перспектива совершенно четко обозначена. Если «Миндич гейт» превратил его в прихрамывающую утку, то сейчас, судя по тому, что будет в третьем акте Мерлезонского балета с записями, ему вырвали вторую лапку.
И понятно… о перспективах второго срока говорить неприятно. Любую конкурентную кампанию Зеленский проигрывает.
Да, можно сделать эмуляцию выборов, снять очередной эпизод сериала, но это не будут выборы. А конкурентные выборы однозначно, учитывая тот антирейтинг, который еще и присовокупится после каминг-аута бывшей отвергнутой женщины Юлии Мендель.
К сожалению для Зеленского, она просто озвучила те вещи, о которых говорили, многие догадывались», – сказал Золотарев.
«Когда говорят о подозрении Ермаку, о каминг-ауте Мендель, забывают о меморандуме, который обуславливает предоставление дальнейшей финансовой помощи. А условия меморандума крайне негативные для Зеленского.
Это отдать контроль над остатками силовой вертикали активистам, международным экспертам. Вот недавно с участием международных экспертов избирали представителей и главу таможни. И там два победителя, оба из НАБУ.
Поэтому Зеленский прекрасно понимает, что его загоняют. Возможно, громогласных заявлений не последует. Покривятся и будут смотреть сквозь пальцы наши европейские партнеры. Но явно его загоняют в ту ситуацию, когда его вынуждают поделиться властью», – добавил он.
English version :: Читать на английском Укро-эксперт: Зеленскому оторвали обе лапки – и загоняют в капкан
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: