Укро-эксперт: Зеленскому оторвали обе лапки – и загоняют в капкан

Учитывая огромный антирейтинг Зеленского внутри страны, Запад сможет и без публикации компромата заставить его отдать остатки власти международным «наблюдателям».

Об этом в интервью экс-полковнику СБУ Олегу Старикову заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Зеленский задержится ещё на некоторое время, но его перспектива совершенно четко обозначена. Если «Миндич гейт» превратил его в прихрамывающую утку, то сейчас, судя по тому, что будет в третьем акте Мерлезонского балета с записями, ему вырвали вторую лапку.

И понятно… о перспективах второго срока говорить неприятно. Любую конкурентную кампанию Зеленский проигрывает.

Да, можно сделать эмуляцию выборов, снять очередной эпизод сериала, но это не будут выборы. А конкурентные выборы однозначно, учитывая тот антирейтинг, который еще и присовокупится после каминг-аута бывшей отвергнутой женщины Юлии Мендель.

К сожалению для Зеленского, она просто озвучила те вещи, о которых говорили, многие догадывались», – сказал Золотарев.