Укро-эксперт: Зеленскому оторвали обе лапки – и загоняют в капкан

Вадим Москаленко.  
13.05.2026 19:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 541
 
Дзен, Компромат, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Учитывая огромный антирейтинг Зеленского внутри страны, Запад сможет и без публикации компромата заставить его отдать остатки власти международным «наблюдателям».

Об этом в интервью экс-полковнику СБУ Олегу Старикову заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Учитывая огромный антирейтинг Зеленского внутри страны, Запад сможет и без публикации компромата заставить его...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Зеленский задержится ещё на некоторое время, но его перспектива совершенно четко обозначена. Если «Миндич гейт» превратил его в прихрамывающую утку, то сейчас, судя по тому, что будет в третьем акте Мерлезонского балета с записями, ему вырвали вторую лапку.

И понятно… о перспективах второго срока говорить неприятно. Любую конкурентную кампанию Зеленский проигрывает.

Да, можно сделать эмуляцию выборов, снять очередной эпизод сериала, но это не будут выборы. А конкурентные выборы однозначно, учитывая тот антирейтинг, который еще и присовокупится после каминг-аута бывшей отвергнутой женщины Юлии Мендель.

К сожалению для Зеленского, она просто озвучила те вещи, о которых говорили, многие догадывались», – сказал Золотарев.

«Когда говорят о подозрении Ермаку, о каминг-ауте Мендель, забывают о меморандуме, который обуславливает предоставление дальнейшей финансовой помощи. А условия меморандума крайне негативные для Зеленского.

Это отдать контроль над остатками силовой вертикали активистам, международным экспертам. Вот недавно с участием международных экспертов избирали представителей и главу таможни. И там два победителя, оба из НАБУ.

Поэтому Зеленский прекрасно понимает, что его загоняют. Возможно, громогласных заявлений не последует. Покривятся и будут смотреть сквозь пальцы наши европейские партнеры. Но явно его загоняют в ту ситуацию, когда его вынуждают поделиться властью», – добавил он.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Укро-эксперт: Зеленскому оторвали обе лапки – и загоняют в капкан

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить