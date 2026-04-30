Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новая 300-км линия обороны, которую Украина начала строить от Сумской области до Киева, – отнюдь не предвестник отступления ВСУ на новые рубежи. Однако политическое руководство Зе-режима не в состоянии обеспечить потребности укро-армии.

Об этом в беседе с экс-спикером запрещенной в РФ группировки «Правый сектор» Бориславом Березой заявил экс-командующий ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Не будем сеять панику, никто пока что абсолютно не собирается непосредственно отступать по той линии, о которой заявлено. То, что готовится мощный рубеж обороны – это хорошо, и таких рубежей надо строить больше. Надеюсь, что военные будут иметь стальные яйца и не будут молчать, если на определенных участках гражданские строители будут строить какую-то херню», – сказал гость эфира.

Однако скептически он относится к росту численности бригад ВСУ, поскольку есть большая проблема с их «насыщенностью и обученностью».