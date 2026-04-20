«В разгар информвойны скатываемся в 90-е» – военврач Евич о блокировке «Телеграм»

Трудно представить себе более неблагоприятный момент для экспериментов над крупнейшим мессенджером, каким стал «Телеграм».

Об этом на канале блогера Павла Иванова заявил находящийся в зоне СВО военный хирург Юрий Евич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Телеграм» – это сообщество, где общается свыше 65 млн наших сограждан, сообщество международное, откуда наши люди получают информацию от, назовём своими словами, сочувствующих нам, от агентуры с той стороны.

«Телеграм» – это основное средство обмена информацией на передовой, это целая вселенная, где люди обмениваются информацией, обучают других, создали социальную среду. В итоге что получается? У нас его, мягко говоря, тупо блокируют.

Во-первых, если «Телеграм» вам мешает, но настолько популярен, вы потрудитесь населению объяснить, почему вы его блокируете. Ну, скажите, блин, враги хотят через него власть обрушить, как в Иране сделали, на основе социальных сетей. У людей будет понимание.

Попытка нагло демонстрировать: «Вы там умирайте на фронте за нас, последнюю рубашку отдавайте налогами, а мы будем творить, что хотим, и даже не потрудимся с вами беседовать», это, мне кажется, из тех же действий британской агентуры, которые в 17-м году обрушили нашу страну в последующие события», – сказал военный.