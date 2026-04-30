Военкора подключили к оправданию неприкосновенности Зе-верхушки
Ликвидировать одним ударом украинскую верхушку – задача непростая и стратегически не совпадающая с ходом ведения СВО.
Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Евгений Лисицын, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Неужели нельзя было закрыть вопрос одним выстрелом, как в Иране, – просто лупануть, уничтожить руководство, и всё?
Отставные офицеры, включая ветеранов «Альфы», подтверждают: техническая и агентурная задача для точной ликвидации такого уровня крайне сложна и требует колоссальных ресурсов. Но даже если отбросить исполнение, главное в целесообразности.
Режим не рухнет, станет только агрессивнее. Военные эксперты сходятся во мнении: устранение Зеленского или его ближайших помощников не решит проблему. Если убираешь одного, его место займёт просто другой.
Как ни цинично это звучит, нынешняя киевская верхушка и её структуры — это прогнозируемое зло. Мы знаем, на что они способны, где у них болевые точки, и как на них давить. Уничтожив эту всю историю, мы рискуем получить вакуум власти, в который хлынут отмороженные полевые командиры или внешние кураторы, представляющие ещё более радикальную линию, против которой воевать будет сложнее», – сказал Лисицын.
«Попытки были, десятки попыток. Киевский режим сам это подтверждал. Пока же приоритетом является не демонстративный удар по бункеру, а планомерное разрушение военной инфраструктуры и логистики, чтобы армия противника просто перестала существовать как организованная сила.
Давайте к выводам. Ликвидация верхушки без последующего полного военного разгрома — это шоу, а не стратегия. Цель СВО — это денацификация и демилитаризация. Убрав одного лидера, но оставив механизм власти и западную подпитку, мы получим другого, возможно, ещё более неуправляемого преемника», – оправдывает выступающий.
Читайте также: У Зеленского есть иммунитет. А у простых смертных нет
English version :: Читать на английском Военкора подключили к оправданию неприкосновенности Зе-верхушки
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: