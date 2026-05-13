«Война не ждёт» – Рютте требует помогать Украине до тех пор, пока «Путин не пойдёт на уступки»

Максим Столяров.  
13.05.2026 22:59
  (Мск) , Москва
Страны западного блока будут продолжать накачивать Украину оружием и деньгами в надежде, что Россия всё-таки капитулирует.

Об этом на брифинге после саммита НАТО в Бухаресте заявил генсек Альянса Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сильная Украина сегодня и сильная Украина в будущем – вот как можно остановить российскую агрессию. Война не ждет. Действовать нужно сейчас.

У Украины много друзей, и я рассчитываю, что эти друзья сделают больше в рамках инициативы «PURL», которая обеспечивает Украину крайне необходимой американской огневой мощью, а также другими способами.

Нам нужно мобилизовать все силы и продолжать оказывать Украине необходимую поддержку, потому что безопасность Украины – это наша безопасность», – вещал Рютте.

«Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы Украина получила все необходимое для продолжения борьбы. Это включает в себя жизненно важную поддержку со стороны США, которая по-прежнему поступает на Украину и оплачивается европейскими союзниками, а также всю остальную помощь.

Когда дело дойдет до момента, когда можно будет заключить соглашение, Путин должен будет пойти на уступки, а он пока этого не делает. Он должен быть готов пойти на уступки, чтобы действительно участвовать в мирных переговорах.

И если такой момент наступит, то очевидно украинское правительство само должно будет решить на что оно готово пойти с точки зрения компромисса и его условий.

Для нас важно убедиться в том, что после заключения мирного соглашения, русские никогда больше не попытаются напасть», – резюмировал он.

