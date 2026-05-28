Миллионер Бродский – Зеленскому: «Езжай в Москву. Никто там тебя не повесит»

Игорь Шкапа.  
28.05.2026 17:33
  (Мск) , Киев
Владимиру Зеленскому следовало бы согласиться на встречу с российским лидером в Москве.

Об этом в беседе с телешарлатаном Дмитрием Гордоном (признан экстремистом в РФ) заявил киевский миллионер, экс-глава Госкомитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, бывший депутат Михаил Бродский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Бродский считает, что экс-президент Порошенко [террорист] сумел бы договориться с Путиным, поскольку он «государственник», и привел в пример ситуацию с минскими соглашениями.

Гость эфира воздержался от оценки Зеленского, заметив, она «неоднозначная и сложная», и подчеркнул, что «войну надо заканчивать».

«Всё, хорош. Ну, пять лет из жизни каждого украинца – это много… Иди, договаривайся. Я не знаю, как. Не можешь там договариваться, договаривайся в Америке. Не можешь в Америке, езжай в Пекин», – советует он Зеленскому.

Гордон возразил, что окончание войны якобы зависит лишь от Путина.

«Да нет, это от всех зависит», – не согласился Бродский.

Он считает, что Зеленскому стоило бы принять предложение Кремля и поехать на встречу с Путиным в Москву.

«Никто бы его не убил и не повесил там в России», – заявил миллионер.

Правда, говорит, что этот момент упущен, и теперь такая встреча может пройти в другом городе, например, в Стамбуле.

