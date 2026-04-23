Все идёт не так, как надо. Окно возможностей закрылось, – военкор Стешин

Есть ощущение, что спецоперация идет не так, как должна была бы, но остановиться и пойти на попятную уже невозможно. При этом и «окно возможностей» Россия упустила, когда не начала СВО в 2014-м году.

Об этом в эфире донецкого ТВ заявил военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я чувствую, что всё идёт не так, как надо, не так, как мы хотели. И отступить невозможно, и бросить это невозможно, потому что будет во сто крат хуже. И, если случится замирение, значит, эту войну мы оставим детям, даже не внукам… Когда я со своей 13-летней дочкой сажусь возле КВН-трансивера, мы с ней изучаем радиодело, ей это всё безумно нравится, но она говорит: «Ну, папа, ну зачем?». Я говорю: «Знаешь, лучше у радейки в блиндаже сидеть, чем с носилками по полю бегать под дронами»… Окно возможностей было в 14-м. Его закрыли с помощью «Минских соглашений»… Мы сейчас всё это расхлёбываем., – заявил Стешин.

Он усомнился в том, что будут наказаны виновные за промедление и провалы России в отношении Украины в период с 2014-го года. Стешин подтвердил, что слышал, будто отвечавший за украинское направление в то время Владислав Сурков покинул страну.