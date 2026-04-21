«Вы подстрекаете и навариваетесь!» – Китай сцепился с США в ООН из-за Украины

Анатолий Лапин.  
21.04.2026 10:52
  (Мск) , Москва
Просмотров: 886
 
Дзен, Китай, Политика, США, Украина


Китай и США поссорились в Совбезе ООН из-за конфликта на Украине. Причиной стало обвинение со стороны американского дипломата в том, что Китай якобы поддерживает Россию, поставляя товары двойного назначения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Призываем Китай незамедлительно прекратить поставлять России товары двойного назначения и материальные компоненты, которые способствуют российским военным усилиям.

КНДР также должна прекратить предоставлять боеприпасы, в том числе баллистические ракеты. Иран является ещё одним примером, так как поставляет России сотни БПЛА и технологий беспилотников для того, чтобы использовать на Украине», – заявила временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши.

В ответ на это возмутился зампостпреда Китая в ООН Гэн Шуан, который потребовал прекратить перекладывать на его страну вину за Украину:

«Представитель США в очередной раз повторил старую риторику, распространяя дезинформацию. Это абсолютно недопустимо. Я хотел бы в очередной раз заявить о том, что Китай не подливает масло в огонь кризиса, не является стороной конфликта.

Китай не является при этом безучастным наблюдателем, но мы не пытаемся нажиться на этой ситуации и не усугубляем её. Напротив, мы добиваемся прекращения огня…

Не следует перекладывать вину на Китай за проблему на Украине. Это не приведёт ни к каким успехам. С начала этого кризиса именно США, а не Китай поставляли оружие на поле боя и пытались затянуть этот конфликт».

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Вы подстрекаете и навариваетесь!» – Китай сцепился с США в ООН из-за Украины

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить