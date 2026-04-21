«Вы подстрекаете и навариваетесь!» – Китай сцепился с США в ООН из-за Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Китай и США поссорились в Совбезе ООН из-за конфликта на Украине. Причиной стало обвинение со стороны американского дипломата в том, что Китай якобы поддерживает Россию, поставляя товары двойного назначения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Призываем Китай незамедлительно прекратить поставлять России товары двойного назначения и материальные компоненты, которые способствуют российским военным усилиям. КНДР также должна прекратить предоставлять боеприпасы, в том числе баллистические ракеты. Иран является ещё одним примером, так как поставляет России сотни БПЛА и технологий беспилотников для того, чтобы использовать на Украине», – заявила временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши.

В ответ на это возмутился зампостпреда Китая в ООН Гэн Шуан, который потребовал прекратить перекладывать на его страну вину за Украину: