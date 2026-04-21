«Вы подстрекаете и навариваетесь!» – Китай сцепился с США в ООН из-за Украины
Китай и США поссорились в Совбезе ООН из-за конфликта на Украине. Причиной стало обвинение со стороны американского дипломата в том, что Китай якобы поддерживает Россию, поставляя товары двойного назначения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Призываем Китай незамедлительно прекратить поставлять России товары двойного назначения и материальные компоненты, которые способствуют российским военным усилиям.
КНДР также должна прекратить предоставлять боеприпасы, в том числе баллистические ракеты. Иран является ещё одним примером, так как поставляет России сотни БПЛА и технологий беспилотников для того, чтобы использовать на Украине», – заявила временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши.
В ответ на это возмутился зампостпреда Китая в ООН Гэн Шуан, который потребовал прекратить перекладывать на его страну вину за Украину:
«Представитель США в очередной раз повторил старую риторику, распространяя дезинформацию. Это абсолютно недопустимо. Я хотел бы в очередной раз заявить о том, что Китай не подливает масло в огонь кризиса, не является стороной конфликта.
Китай не является при этом безучастным наблюдателем, но мы не пытаемся нажиться на этой ситуации и не усугубляем её. Напротив, мы добиваемся прекращения огня…
Не следует перекладывать вину на Китай за проблему на Украине. Это не приведёт ни к каким успехам. С начала этого кризиса именно США, а не Китай поставляли оружие на поле боя и пытались затянуть этот конфликт».
