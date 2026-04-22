Зе-офис требует использовать колыбельные песни как оружие

Игорь Шкапа.  
22.04.2026 15:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 348
 
Д.Б., Дзен, Русофобия, Сюжет дня, Украина


Украина проводит последовательную политику по искоренению русского языка, признала в ходе презентации в Минкульте Украины замглавы Зе-офиса Елена Ковальская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Наличие очень легкого доступа к русской культуре – это и есть уже проблема. Давайте посмотрим, что было сделано за последние годы в Украине, где русский язык, русский контент в рамках политики государства, в рамках закона декоммунизации и так далее де-юре уже исчезает. Мы отдаем должное и понимаем, что просто переходим сейчас на вторую стадию этого процесса», – сказала чиновница.

При этом она утверждает, что «украинская культура, украинская идентичность – это элемент национальной безопасности», а не просто развлекательный контент.

«Даже если мы говорим о мультике или о колыбельной, это тоже стало в нашем контексте элементом национальной безопасности… Язык используется как оружие фактически», – считает Ковальская.

Ранее СМИ США сообщали, что в офисе Зеленского все говорят на русском языке и воруют.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Зе-офис требует использовать колыбельные песни как оружие

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить