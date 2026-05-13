«Зеленский задолбал Европу – ему намекнули угомониться и быть как Майя Санду» – новая трактовка дела Ермака
Отмашку на раскрутку коррупционных скандалов дали не США, а евробюрократы, раздражённые возросшей наглостью диктатора Зеленского.
Об этом на канале «Репортёры» заявил покинувший Киев журналист «Российской газеты» Павел Дульман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Зеленскому посадки можно не ждать, потому что пока он президент, он находится под иммунитетом. Это подчеркивают руководители специальной прокуратуры и НАБУ, что сейчас Зеленский в качестве обвиняемого не фигурирует.
Но сигнал подан достаточно ясный, что, как только он перестанет быть президентом, – он фигурировать во всех этих делах начнет.
Почему сейчас? Убежден, что тихую отмашку на вот все это дали из Европы. Хочу обратить внимание на публикацию «Политико», где сказано, что отношения Брюсселя и Киева на сегодняшний день находятся в самой нижней точке», – сказал Дульман.
«Потому что Зеленский задолбал европейскую элиту своими требованиями включения Украины в ЕС – мимо процедур, мимо испытательного срока, мимо исполнения критериев. Хотя ему за последние два месяца было, минимум, трижды в этом отказано. Уже и Мерц об этом говорил, и кто только не говорил.
Но он продолжает настаивать, он продолжает считать себя «защитником Европы». Похоже, он в это сам серьезно верит. И ему подается сигнал, что теперь мы даем деньги, американцы тебя бросили, ты не интересен Трампу.
И ты себя должен вести, как, например, Майя Санду – тихо, послушно и в соответствии со своим положением на этой игре», – объяснил журналист.
English version :: Читать на английском «Зеленский задолбал Европу – ему намекнули угомониться и быть как Майя Санду» – новая трактовка дела Ермака
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: