При желании Пекин мог бы легко положить конец украинской войне, запретив поставки Киеву своих дронов и комплектующих.

Об этом в беседе с блогером Павлом Ивановым заявил экс-депутат ВР, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Царев рассказал, что общается с людьми, которые занимаются дронами и подписывают контракты.

«Они говорят: «Олег, цирк, мы приезжаем, китайцы следят, чтобы покупатели из России не пересекались с покупателями из Украины. По разным дням принимают». Они очень серьёзно с восточным гостеприимством всем уделяют внимание. Ведь крайне сложно не перепутать, чтобы не получился скандал, потому что поставляют одно и то же одной и второй стороне.

Если Китай, наш стратегический партнёр, прекратит поставки запчастей для Украины, это катастрофа», – считает Царев.