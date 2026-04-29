Царёв указал на опасную тенденцию по дронам не в пользу России

Украина наращивает удары дронами по России, что стало неприятной тенденцией.

Об этом в беседе с блогером Павлом Ивановым заявил экс-депутат ВР, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Царев с сожалением говорит, что Зеленскому, делающему духоподъемные заявления в последнее время, «есть чем гордится».

«Первый месяц, когда и по нашей, и по их статистике количество ударов по тылам дальнобойными дронами больше, чем нашими по их территориям», – сказал политик.

Не рад он и ситуации на фронте.

«Мы видим, [украинские] дроны долетают дальше. Мы видим, что они выстроили технологично достаточно войну. Они подавили и бьют по нашим установкам РЭБ, подавив их, используют преимущество в тяжёлых дронах. У нас Владимир Владимирович заявил, я присутствовал, был в это время в зале, когда он выступал, у него была встреча со СМИ, и говорил, что да, вот я знаю, мне докладывали о том, что вот у нас до сих пор не решена проблема тяжёлого дрона. Это нерешение на пятый год войны привело к тому, что их дроны просто забрасывают наш РЭБ. И поэтому дальше следующие FPV-дроны уже стали летать гораздо глубже», – отмечает гость эфира.

По его словам, «обслуживать фронт стало сложнее».

Он добавил, что Украина создала не уникальные виды вооружений, а эффективную систему принятия решений, когда основной бюджет приходит командирам на местах, а они сами, как на бирже, выбирают себе те же дроны, которые быстро меняются.