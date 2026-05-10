Гауляйтеры наверняка чешут «макытры» — как узникам концлагеря «Одесса», проигнорировавшим их вонючий «день памяти и примирения» 8 мая, отомстить. Свирепствовать при отправке в трудовые лагеря или тарифы на общение с ТЦК повысить? А уж как простить море людей и цветов на 9 Мая?.. Вообще невозможно!

У всех святых мест нацисты установили блокпосты и рамки металлоискателей. Одесситов — а их была масса – и пожилых, и молодых, и матерей с колясками — обыскивали. Обнюхивали документы, и там же, на месте, сверяли фамилии с базой «Миротворца».

Проверяли контакты в телефонах и соцсети, и если «френды» казались полицаям подозрительными — Гагарин, например, на аватарке или Че Гевара — их задерживали и спрашивали… «Любите ли вы Россию?»…

Одну одесскую блогершу затормозили на блокпосту, потому что у нее в контактах был Ленин. И ничего, что это просто фамилия. Даме надо было сначала доказать, что она не имеет загробной связи с вождем мирового пролетариата, затем подождать, пока слабоумные поверят, а уже потом пронести к Вечному огню сирень.

Цветами были завалены все одесские святыни — Аллея Славы, памятник Неизвестному матросу, стела «Крылья Победы», которую не до конца искурочил Ганул, военная техника времен ВОВ на 411-й батарее, пустующий постамент Маршалу Победы Жукову, мемориальные доски Городам-Героям, закрытые черной пленкой, включая Москву и Севастополь. Людей не перековать даже в искусственно созданном нацистами Аду.

Паскудные СМИ депутата-проститутки Гончаренко, который до 14-го года, обвешанный Георгиевскими лентами, сам батманы тандю выделывал, давали издевательские репортажи о 9 Мая.

«Некоторые решили поделиться альтернативной историей прямо у вечного огня. — Наши предки, дедушки, бабушки — они воевали. Сейчас эта память, к сожалению, уничтожается. 8 мая — это день, когда Европа проиграла, понимаете? Советский Союз, он тогда выиграл, причем три украинских фронта воевало. Почему это сейчас такое отношение — непонятно, — сетовал один из горожан. Около сотни одесситов на Аллее Славы объясняли полиции, почему Европа проиграла, а 9 мая — вечно».

Что ж, предатели, нацистские подстилки… вам с этим жить.

Что странно, цветы на мемориалах до сих пор лежат. Люди, которые не хотели проходить унизительный обыск 9-го числа, их до сих пор несут.

«Цветы не трогают, а когда я была у Дома профсоюзов 2 мая, нацистские малолетки растоптали их сразу, как я их положила», — сетовала пенсионерка у памятника Неизвестном матросу.

И отдельного внимания стоят рожи гауляйтеров с выводком чиновников, понимай военных преступников, нерадостно и отдельно празднующих свое примирение вместо Дня Победы (красные маки, которые они цепляют на себя, одесситы упорно называют жопой павиана).

Вот полицаи же дух Ленина вызывали (иначе как еще они пробивали контакт?), так может спросят «там» у кого, хотят ли те фашисты с этими примиряться? Не факт, не факт.