Остаётся только воевать: в ЕС не осталось компетентных дипломатов – Полянский

Только военная победа России поможет привести в чувство оторванных от реальности западных политиков.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть два варианта развития событий. Один из них заключается в том, что мы сокрушим Украину военным путем. Я думаю, что это очень вероятный сценарий.

Другой сценарий, который мне сейчас кажется очень маловероятным, заключается в том, что Запад и особенно европейские страны просто придут в себя и поймут, что они зашли слишком далеко, и им нужно остановиться.

Сейчас самое время подумать об универсальной формуле неделимой безопасности, которая включала бы интересы России. Но все шаги, предпринятые Западом до сих пор, были сделаны за счет России, без учета озабоченности из России.

Это не сработает, если мы хотим создать надежную, долгосрочную и устойчивую формулу безопасности. Формула европейской безопасности должна включать Россию. Так что я бы не стал делать ставку на второй сценарий, потому что наши европейские соседи уже показали, что они абсолютно оторваны от реальности», – сказал Полянский.