Многие в начале СВО не думали, что коллективный Запад вложит в потенциал Украины такое громадное количество ресурсов.

Об этом в интервью ГТРК Курган заявил публицист Егор Холмогоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы решились на борьбу. Да, это страшная борьба, да, она тяжёлая. Да, она оказалась в каком-то смысле тяжелее, чем первоначально в 2022 году мы планировали.

Наверное, многие не думали, что весь коллективный Запад вложит в Украину такое количество ресурсов с тем, чтобы, как цинично высказался американский сенатор Линдси Грэм [признан в РФ террористом и экстремистом], убивали как можно больше русских.

Причём, понимаете, в чём для них радость? Что вне зависимости от того, убьют нашего солдата или солдата ВСУ, для Линдси Грэма всё равно убиты русские. И тот, кого забрали ТЦКшники в ВСУ, он уже не сможет вернуться к своему русскому самосознанию, потому что он лежит где-то на кладбище под жёлто-блакитным флагом. Но у нас нет выбора. Мы должны победить», – сказал Холмогоров.