«Наш это или ВСУшник – для Запада всё равно убиты русские» – Холмогоров
Многие в начале СВО не думали, что коллективный Запад вложит в потенциал Украины такое громадное количество ресурсов.
Об этом в интервью ГТРК Курган заявил публицист Егор Холмогоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы решились на борьбу. Да, это страшная борьба, да, она тяжёлая. Да, она оказалась в каком-то смысле тяжелее, чем первоначально в 2022 году мы планировали.
Наверное, многие не думали, что весь коллективный Запад вложит в Украину такое количество ресурсов с тем, чтобы, как цинично высказался американский сенатор Линдси Грэм [признан в РФ террористом и экстремистом], убивали как можно больше русских.
Причём, понимаете, в чём для них радость? Что вне зависимости от того, убьют нашего солдата или солдата ВСУ, для Линдси Грэма всё равно убиты русские. И тот, кого забрали ТЦКшники в ВСУ, он уже не сможет вернуться к своему русскому самосознанию, потому что он лежит где-то на кладбище под жёлто-блакитным флагом. Но у нас нет выбора. Мы должны победить», – сказал Холмогоров.
«Наша задача в том, чтобы медленно, может быть, но верно, но обязательно возвращать свои земли, возвращать своих людей, а главное — возвращаться к самим себе. Потому что, конечно, СВО, это никогда не оглашалось как её цель, но, по сути, она привела к процессу возвращения нас, нашего русского народа, нас, России – к самим себе, к самосознанию, к своей подлинной духовной, исторической природе. И если эта цель будет реализована, то мы победим и в остальном», – уверен публицист.
