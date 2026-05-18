Французский суд взял и вынес приговор всей украинской системе – депутат Рады

Игорь Шкапа.  
18.05.2026 16:28
  (Мск) , Киев
Так называемые антикоррупционные органы работают исключительно в площади пиара – и не способны на объективные и непредвзятые расследования.

Об этом в беседе с экс-спикером запрещенного в РФ «Правого сектора» Бориславом Березой заявил депутат ВР от партии бывшего премьера Юлии Тимошенко, юрист Сергей Власенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Политик, отвечая на вопрос, реально ли привлечь к ответственности экс-главу Зе-офиса Андрея Ермака, привёл в пример дело украинского олигарха Константина Жеваго, которого отказалась выдавать Франция по запросу Украины.

«Французский суд написал, что украинские правоохранительные органы и суд не обеспечивают базового права на защиту. Это приговор для системы. А расследовали дело Живаго – НАБУ, а суд, о котором идет речь, – это ВАКС. Я понимаю, что люди аплодируют так же, как аплодировали друге люди в 37-м году процессам над врагами народа, потому что они были пролетарии, а все остальные – враги народа. К большому сожалению, я вижу миллион параллелей», – высказался укро-депутат.

При этом он говорит, что не видит эффективности и профессионализма в деятельности так называемых антикоррупционных органов.

«Они работают в площади пиара. 90% их активности направлены на медиа. Вспомните пресс-релиз британской полиции, который я упоминал: «Мы не комментируем, поскольку идет следствие». Вот это профессиональная работа правоохранительного органа. Хотим жить как в Британии? Так должен работать профессиональный орган», – взывал к пустоте Власенко.

