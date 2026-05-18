Поглупевшая Европа затеяла очень опасную игру – Полянский

Максим Столяров.  
18.05.2026 13:57
  (Мск) , Москва
Война, Дзен, ЕС, НАТО, Россия, Украина


В российском обществе растёт запрос на решительные действия в ответ на участие стран Евросоюза в обстрелах территории РФ.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европейцы немного перегибают палку. Они открывают одно за другим так называемые «окна Овертона». Они пытаются проверить нашу решимость, пытаются нащупать ту грань, за которой мы начнем реагировать. Это очень опасная игра.

Опять же, нам кажется, что мы сейчас единственные, кто ведет себя как взрослые на этом континенте. Потому что все остальные ведут себя либо по-детски, либо глупо и совершенно не несут никакой ответственности перед обществами, которые они представляют», – сказал Полянский.

«Это не компьютерная игра, не симуляция, а серьезная ситуация.

Мы демонстрируем, что у нас есть все возможности, чтобы сделать наш ответ очень болезненным. Это был бы очень серьезный удар для тех, кто является нашими противниками.

Мы оставляем двери для дипломатии открытыми. Они были открыты с самого начала, и мы неоднократно заявляли, что предпочитаем дипломатический путь решения кризиса на Украине и вокруг нее, но никто не хотел нас слушать.

Что же, я бы сказал, что сейчас в обществе есть большой запрос на решительные действия, чтобы показать нашим противникам, что Россия готова сражаться, что Россия не пойдет ни на какие уступки в вопросах, касающихся ее жизненно важных интересов», – добавил дипломат.

