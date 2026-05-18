Поглупевшая Европа затеяла очень опасную игру – Полянский

В российском обществе растёт запрос на решительные действия в ответ на участие стран Евросоюза в обстрелах территории РФ.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европейцы немного перегибают палку. Они открывают одно за другим так называемые «окна Овертона». Они пытаются проверить нашу решимость, пытаются нащупать ту грань, за которой мы начнем реагировать. Это очень опасная игра. Опять же, нам кажется, что мы сейчас единственные, кто ведет себя как взрослые на этом континенте. Потому что все остальные ведут себя либо по-детски, либо глупо и совершенно не несут никакой ответственности перед обществами, которые они представляют», – сказал Полянский.