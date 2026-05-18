Российский дипломат: Если так будет продолжаться – война с Европой лишь вопрос времени

Максим Столяров.  
18.05.2026 13:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 514
 
Дзен, ЕС, Политика, Россия


Евросоюз давно перешёл все «красные линии», поэтому начало войны с ним – лишь вопрос времени.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз давно перешёл все «красные линии», поэтому начало войны с ним – лишь вопрос...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я бы посоветовал не испытывать наше терпение и нашу сдержанность. Тот факт, что НАТО теперь напрямую участвует в войне против России, предоставляя воздушное пространство для украинских беспилотников, размещает производство беспилотников и других средств ведения войны на своей территории, я думаю, очень приближает нас к этому конфликту, который снова приведет к разрушительным последствиям для населения Европы.

И я думаю, что население Европы этого не осознает. Ему промывают мозги, и оно слышит аргументы вроде тех, что Россия никогда не осмелится применить что-либо против Европы», – сказал Полянский.

«Прямо сейчас Европа поставляет Украине оружие. Они поставляют ракеты, которые могут быть использованы только с разрешения и под контролем специалистов из Британии или Франции.

Я думаю, они уже перешли все красные линии, и если так будет продолжаться, то это лишь вопрос времени. И тогда люди начнут задаваться вопросами: что же мы сделали не так? Почему Россия отреагировала так жестко и решительно? Но будет уже поздно», – добавил российский дипломат.

Метки:

English version :: Читать на английском Российский дипломат: Если так будет продолжаться – война с Европой лишь вопрос времени

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить