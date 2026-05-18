Евросоюз давно перешёл все «красные линии», поэтому начало войны с ним – лишь вопрос времени.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я бы посоветовал не испытывать наше терпение и нашу сдержанность. Тот факт, что НАТО теперь напрямую участвует в войне против России, предоставляя воздушное пространство для украинских беспилотников, размещает производство беспилотников и других средств ведения войны на своей территории, я думаю, очень приближает нас к этому конфликту, который снова приведет к разрушительным последствиям для населения Европы.

И я думаю, что население Европы этого не осознает. Ему промывают мозги, и оно слышит аргументы вроде тех, что Россия никогда не осмелится применить что-либо против Европы», – сказал Полянский.