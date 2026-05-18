Российский дипломат: Если так будет продолжаться – война с Европой лишь вопрос времени
Евросоюз давно перешёл все «красные линии», поэтому начало войны с ним – лишь вопрос времени.
Об этом на канале «Deep Dive» заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я бы посоветовал не испытывать наше терпение и нашу сдержанность. Тот факт, что НАТО теперь напрямую участвует в войне против России, предоставляя воздушное пространство для украинских беспилотников, размещает производство беспилотников и других средств ведения войны на своей территории, я думаю, очень приближает нас к этому конфликту, который снова приведет к разрушительным последствиям для населения Европы.
И я думаю, что население Европы этого не осознает. Ему промывают мозги, и оно слышит аргументы вроде тех, что Россия никогда не осмелится применить что-либо против Европы», – сказал Полянский.
«Прямо сейчас Европа поставляет Украине оружие. Они поставляют ракеты, которые могут быть использованы только с разрешения и под контролем специалистов из Британии или Франции.
Я думаю, они уже перешли все красные линии, и если так будет продолжаться, то это лишь вопрос времени. И тогда люди начнут задаваться вопросами: что же мы сделали не так? Почему Россия отреагировала так жестко и решительно? Но будет уже поздно», – добавил российский дипломат.
