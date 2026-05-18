Указ президента РФ об упрощенном приеме в гражданство России жителей Приднестровья переполошил правителей в Киеве и Кишиневе. Украинский диктатор Владимир Зеленский поручил своему МИДу срочно связаться с Молдовой.

«Россия таким образом ищет себе новых солдат, ведь гражданство означает военную обязанность. Они в Москве часто говорят разным собеседникам, что их интересует якобы только Донбасс. На самом деле далеко не только Донбасс. Мы должны на это реагировать», – прохрипел Зеленский в своем ежесуточном обращении к народу.

Из Кишинева послушным эхом отозвалась обладательница румынского паспорта Майя Санду, по сути повторив слова Зеленсского. По её словам, после 2022 года многие жители Приднестровья якобы, наоборот, оформляли молдавское гражданство «ради безопасности».

На совсем радикальные меры молдавский МИД пока не решился. Сегодня туда вызвали российского посла Олега Озерова, но по несколько устаревшей претензии о пролете дрона над молдавской территорией. Накануне российский дипломат резко ответил Санду, заявив, что в посольстве лежит огромное количество заявлений приднесровцев на получение гражданства.

«Обвинения в том, что Россия «нарушает суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова», не выдерживают критики и выглядят лицемерной попыткой прикрыть «двойные стандарты» на фоне практики массовой раздачи румынского гражданства», – заявил Озеров.

Молдаване не отказываются вообще-то ни от каких паспортов, включая украинские. И это оборачивается для них трагическими последствиями. В апреле на таможенном пункте Росошаны украинские пограничники задержали 43-летнего Василе Украинчука, который ехал на Пасху к друзьям, – его насильно отвезли на полигон в Ровно, чтобы оттуда отправить на фронт.

Причем, молдавский МИД тогда предпочёл особо не вписываться за беднягу. Пытались помочь только оппозиционные депутаты, которые уверяли, будто Украинчук не является гражданином Украины – якобы, в своё время он действительно подавал заявку на паспорт, но получил отказ.

Кишиневские власти вообще всячески содействуют пополнению украинского войска. Недавно взятый в плен колумбийский наёмник Уильям Андреас Галльего Ороско рассказал, что попал на Украину через Молдову: прямо в аэропорту Кишинёва, куда он с двумя десятками других бойцов прилетел из Стамбула, его встречали украинские военнослужащие в униформе ВСУ. А представитель молдавской власти и объявил, что они герои, и их после боёв в Украине «ждут, чтобы бороться против русских».