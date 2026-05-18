В Кишиневе угрожают уголовным преследованием жителей Приднестровья

Анатолий Лапин.  
18.05.2026 15:30
  (Мск) , Москва
Молдова, Политические репрессии, Приднестровье


Кишинёв развернёт репрессии в Приднестровье в случае захвата непризнанной республики.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Виталию Портникову заявил экс-депутат молдавского парламента Оазу Нантой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Исходя из того, что Украина выстоит, Приднестровский регион в качестве инструмента России обречён. Сейчас наблюдается лавинообразная эрозия этого режима.

Я повторяю: 357 тысяч жителей левого берега осознанно выбрали молдавское гражданство. Да, некоторые из них конъюнктурно. Да, я знаю людей, которые работают в так называемых государственных структурах и имеют молдавское гражданство. Сейчас в лучшем случае половина из населения бывшего, живёт в этом депрессивном регионе. Из которых тысяч 120 – пенсионеры, много людей в военной форме, промышленность на коленях, потому что исчез халявный российский газ и электроэнергия

Когда я смотрю на ситуацию на линии фронта, я понимаю, что этот декрет (указ Путина об упрощенном приеме в российское гражданство жителей Приднестровья, – авт.), – беспомощная попытка запугать Молдову в преддверии неминуемого коллапса этого режима.

Когда встанет вопрос для определённой группы лиц с левого берега: «А вы, ребята, чем занимались? Вот есть Конституция Республики Молдова, есть Уголовный кодекс Республики Молдова», – угрожает Нантой.

