Зеленский думает не о втором сроке, а как не сесть на свой первый – киевский эксперт

В последнее время Украина пропустила ряд болезненных ударов, которые поставили в неудобное положение спонсоров из ЕС.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Рамдана Аурагха заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт считает, что интервью экс-пресс-секретаря Юлии Мендель Такеру Карлсону с нелицеприятными подробностями о закулисье своего бывшего шефа – «репутационно хоронит Зеленского».

«Ранее он думал практически о втором сроке, то теперь надо думать, как бы на первый не сесть. Объективности ради надо сказать, что Мендель целилась по Зеленскому, а попала по Украине. Это колоссальные репутационные удары по Украине», – считает эксперт.

Ведущий в свой очередь поинтересовался, как это будет выглядит для европейцев, вложивших немалые средства в Зеленского и Украину.

«Попытаются все это спускать на тормозах, поскольку это бросает тень на них неизбежно», – говорит политтехнолог.

Он согласился с мнением, что европейцы тоже являются частью украинской коррупционной системы.