«Это надолго». СВО неизбежно перерастёт в КТО – российский полковник

Максим Столяров.  
18.05.2026 15:44
  (Мск) , Москва
Украина будет ещё долго устраивать теракты и дроновые налёты по территорию России, поэтому СВО неизбежно перерастёт в антитеррористическую операцию.

Об этом на канале «PolitWera» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«СВО не форсируют, потому что оно идет наиболее недорогим для России способом, и гораздо более дорогим для Европы. Хотя сейчас уже просматриваются варианты, где, если кто-то там отморозится не по делу, то нарастят усилия. Такое возможно уже в этом году.

И второй момент – СВО обязательно перейдет в стадию контртеррористической операции. Разница между военной и контртеррористической операцией – кто командует.

И это надолго. Эта история, связанная с этими террористическими налетами, она очень надолго. Потому что Запад будет орать, что проигравшая Украина имеет право мстить», – сказал Трухан.

«Некоторые предлагают, что давайте тактическим ядерным оружием бабахнем. Во-первых, забудьте уже это слово, потому что после того, как скончался договор об ограничении стратегического ядерного оружия, эта классификация уже вообще не актуальна.

А, во-вторых, тактическое ядерное оружие, что оно решает? Боеприпас, который пришел на ротный опорный пункт – нафига, если можно к трёхтонной авиабомбе привинтить модуль планирования и коррекции. И никакого ядерного оружия не надо», – добавил полковник.

