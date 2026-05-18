«Это надолго». СВО неизбежно перерастёт в КТО – российский полковник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина будет ещё долго устраивать теракты и дроновые налёты по территорию России, поэтому СВО неизбежно перерастёт в антитеррористическую операцию.

Об этом на канале «PolitWera» заявил полковник запаса центрального аппарата Минобороны Владимир Трухан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«СВО не форсируют, потому что оно идет наиболее недорогим для России способом, и гораздо более дорогим для Европы. Хотя сейчас уже просматриваются варианты, где, если кто-то там отморозится не по делу, то нарастят усилия. Такое возможно уже в этом году. И второй момент – СВО обязательно перейдет в стадию контртеррористической операции. Разница между военной и контртеррористической операцией – кто командует. И это надолго. Эта история, связанная с этими террористическими налетами, она очень надолго. Потому что Запад будет орать, что проигравшая Украина имеет право мстить», – сказал Трухан.