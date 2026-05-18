Обслуга диктатора Зеленского продвигает новую версию провального контрнаступления ВСУ в 2023 году на Запорожском направлении

Так, в эфире своего блога скандальный черный пиарщик Владимир Петров, обслуживающий офис диктатора Владимира Зеленского, утверждает, что тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный сознательно проиграл сражение, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я предполагаю, что задача контрнаступления была сугубо политическая. Потому что проигрыш этого контрнаступления – это был бы проигрыш Зеленского в первую очередь, а не Залужного. Поскольку лицом войны у нас бы и остается Зеленский. Лицом обороны, войны, защиты, мести. Почему мы решили, что Валерий Федорович должен был победить ради Зеленского?» – заявил политтехнолог.

Он предлагает предположить, что Залужный сознательно «хотел проиграть».