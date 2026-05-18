Залужный сознательно слил «контрнаступ», чтобы подставить Зеленского – обслуга Зе-режима
Обслуга диктатора Зеленского продвигает новую версию провального контрнаступления ВСУ в 2023 году на Запорожском направлении
Так, в эфире своего блога скандальный черный пиарщик Владимир Петров, обслуживающий офис диктатора Владимира Зеленского, утверждает, что тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный сознательно проиграл сражение, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я предполагаю, что задача контрнаступления была сугубо политическая. Потому что проигрыш этого контрнаступления – это был бы проигрыш Зеленского в первую очередь, а не Залужного. Поскольку лицом войны у нас бы и остается Зеленский. Лицом обороны, войны, защиты, мести. Почему мы решили, что Валерий Федорович должен был победить ради Зеленского?» – заявил политтехнолог.
Он предлагает предположить, что Залужный сознательно «хотел проиграть».
«Представьте себе русских, у которых много денег и которые могут купить кого угодно и что угодно. И вот они, например, условно, говорят, надо проиграть контрнаступление, после этого люди разочаруются, устанут. И Зеленский будет вынужден согласиться на поражение. Почему эта версия имеет право на жизнь? Потому что вся история последних трех лет – это попытки принудить Зеленского пойти на переговоры и сдать Донбасс. Я делаю вывод, что началось все именно с этого момента», – заявил Петров.
