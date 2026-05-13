«Это сущие мелочи»: НАБУ продолжает «не замечать» крупнейшие воровские схемы Зе-шайки

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бывшему главе Зе-офиса Андрею Ермаку предъявлено незначительное обвинение, от которого он в дальнейшем легко откупится, тогда как реальные коррупционные схемы Зе-власти остаются за кадром.

Об этом на канале «Репортёры» заявил покинувший Киев журналист «Российской газеты» Павел Дульман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Ермака посадят в итоге?», – спросила ведущая.

«Я думаю, что нет. Во-первых, будет внесен залог. Во-вторых, с точки зрения украинских традиций, он отбоярится, если все будет спокойно. Или, по крайней мере, он может затянуть. Наверняка они найдут эти несчастные 5 миллионов долларов на залог. Особенность этого дела в том, что ему предъявили какую-то вообще сущую мелочь. То есть он оплачивал строительство коттеджного поселка из каких-то неподтвержденных доходов. Что такое 10 миллионов, за которые Ермак не может отчитаться, где они эти деньги заработали. Вот и все. В этом суть этого дела», – сказал Дульман.

По-настоящему масштабные коррупционные схемы Зеленского и его дружков все эти расследования обходят стороной.