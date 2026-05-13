«Это сущие мелочи»: НАБУ продолжает «не замечать» крупнейшие воровские схемы Зе-шайки
Бывшему главе Зе-офиса Андрею Ермаку предъявлено незначительное обвинение, от которого он в дальнейшем легко откупится, тогда как реальные коррупционные схемы Зе-власти остаются за кадром.
Об этом на канале «Репортёры» заявил покинувший Киев журналист «Российской газеты» Павел Дульман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ермака посадят в итоге?», – спросила ведущая.
«Я думаю, что нет. Во-первых, будет внесен залог. Во-вторых, с точки зрения украинских традиций, он отбоярится, если все будет спокойно. Или, по крайней мере, он может затянуть. Наверняка они найдут эти несчастные 5 миллионов долларов на залог.
Особенность этого дела в том, что ему предъявили какую-то вообще сущую мелочь. То есть он оплачивал строительство коттеджного поселка из каких-то неподтвержденных доходов. Что такое 10 миллионов, за которые Ермак не может отчитаться, где они эти деньги заработали. Вот и все. В этом суть этого дела», – сказал Дульман.
По-настоящему масштабные коррупционные схемы Зеленского и его дружков все эти расследования обходят стороной.
«Ему же не предъявляют, а куда девались деньги от агентства управления активами? Есть такое на Украине.
То есть, по факту, Зеленский и Ермак, конфисковав массу объектов недвижимости, промышленности, заводов, производств, получали с них деньги. Вот через это агентство «Арма», в том числе, и деньги Коломойского, перешли в управление государством, и они управляли этими активами. Продавали их, получали с них доходы. Где эти деньги? Там миллиарды.
Миллиарды с откупа от ТЦК, там, минимум, 300 миллионов в месяц просто ТЦК давала на откупе людей. Наркотики – «Химпром» – он не мог действовать без согласия Ермака и Зеленского. Телефонные мошенники», – перечислил Дульман.
