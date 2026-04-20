«Это всё танцы с бубнами. Военное поражение РФ невозможно» – укро-дипломат о переговорах

Переговоры с Москвой могут начаться только после того, как Россия получит экономическое, политическое или социальное поражение.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил чрезвычайный и полномочный посол, советник директора украинского Национального института стратегических исследований Андрей Веселовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Все наши разговоры во всех эфирах и изданиях о переговорах являются преждевременными и совершенно безосновательными. Нет переговоров, не было и ещё долго не будет. Переговоры будут с РФ в том случае, если она получит социальное поражение, политическое поражение, экономическое поражение. Речь о том, что военное поражение она получить не может, это мы реалистически понимаем. Когда в российском обществе и на территории России произойдут такие продвижения, что правительство, Путин не сможет дальше продолжать войну, тогда начнутся переговоры. А всё это пока что только, как мой коллега Огрызко говорит, танцы с бубнами, я с ним согласен в этом высказывании», – сказал Веселовский. «Это всё имитация. В действительности, контакты нужны, они пригодятся для того, когда нужно будет начинать переговоры. Но переговоров пока что нет и в осязаемом будущем, если США серьёзно не возьмутся за санкции, то их и не будет», – добавил укро-дипломат.

