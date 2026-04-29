Европа заливает Украину новым оружием и твёрдо вознамерилась изменить ситуацию на поле боя – Царёв
Украина в настоящее время не испытывает проблем с необходимым для продолжения войны оружием и финансами.
Об этом в беседе с блогером Павлом Ивановым заявил экс-депутат ВР, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Европа полностью заместила поставки Соединённых Штатов, и Украина не испытывает никакого дефицита вооружений сейчас. И мы это видим по линии фронта. Если бы был дефицит, была бы другая ситуация», – сказал Царев.
Он отмечает, что кардинально меняется ситуация с выделением кредита в 90 миллиардов евро Украине, из которых 60 миллиардов пойдет на оружие в течение двух лет.
По его подсчетам, с учетом обязательств Германии Украина получит порядка 71 миллиарда.
«Она просила 60. Ей никогда в жизни не давали, сколько она просила. Всегда давали по 40. В этот раз она получит почти в два раза больше, чем обычно. Причём европейские СМИ пишут, что будет сделано всё, чтобы половина этого кредита была выделена как можно быстрее, чтобы деньги поступили – и начали вооружать», – подчеркнул экс-депутат.
При этом он обратил внимание, что если раньше Запад поставлял Киеву дорогостоящие танки и технику, которая легко уничтожалась, то теперь деньги идут на оружие, необходимое для нового и более эффективного вида боевых действий.
«Запад будет делать всё для того, чтобы ситуацию на фронте поменять уже в этом году. Они планируют залить вооружением Украину. Вот эти СП, которые они сейчас… то есть мы так хорошо, очень тщательно выносили их производство на Украине, что они вынесли производство в Восточную Европу», – резюмировал Царев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: