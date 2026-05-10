«Иначе не победим» – в Киеве требуют начать призыв 18-летних
Украина должна забирать в армию 18-летних юношей и девушек якобы для обучения и тыловой службы, а потом заставлять подписывать контракты.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир батальона «Днепр-1», полковник Юрий Береза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нужно чётко объяснить обществу, что нам нужно возобновить мобилизацию с 18 лет. Мы должны использовать этих юношей и девушек в частях на Западной Украине – на границе и в учебных центрах.
Чтобы они на протяжении года получили навыки, и через год их уволить. И пока им не настанет 25 лет, два-три раза призвать их в ВСУ, и обучить навыкам использования оружия, тактике и стратегии ВСУ», – сказал Береза.
«И самое главное – эти юноши и девушки должны понимать, что после окончания службы могут подписать контракт. Но это уже другие механизмы.
Но без этой реформы, без мобилизации с 18 лет, выстоять в этой затяжной войне довольно трудно», – добавил он.
