«Иначе не победим» – в Киеве требуют начать призыв 18-летних

Вадим Москаленко.  
10.05.2026 20:29
  (Мск) , Киев
Украина должна забирать в армию 18-летних юношей и девушек якобы для обучения и тыловой службы, а потом заставлять подписывать контракты.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир батальона «Днепр-1», полковник Юрий Береза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нужно чётко объяснить обществу, что нам нужно возобновить мобилизацию с 18 лет. Мы должны использовать этих юношей и девушек в частях на Западной Украине – на границе и в учебных центрах.

Чтобы они на протяжении года получили навыки, и через год их уволить. И пока им не настанет 25 лет, два-три раза призвать их в ВСУ, и обучить навыкам использования оружия, тактике и стратегии ВСУ», – сказал Береза.

«И самое главное – эти юноши и девушки должны понимать, что после окончания службы могут подписать контракт. Но это уже другие механизмы.

Но без этой реформы, без мобилизации с 18 лет, выстоять в этой затяжной войне довольно трудно», – добавил он.

