«Иначе не победим» – в Киеве требуют начать призыв 18-летних

Украина должна забирать в армию 18-летних юношей и девушек якобы для обучения и тыловой службы, а потом заставлять подписывать контракты.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил командир батальона «Днепр-1», полковник Юрий Береза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нужно чётко объяснить обществу, что нам нужно возобновить мобилизацию с 18 лет. Мы должны использовать этих юношей и девушек в частях на Западной Украине – на границе и в учебных центрах. Чтобы они на протяжении года получили навыки, и через год их уволить. И пока им не настанет 25 лет, два-три раза призвать их в ВСУ, и обучить навыкам использования оружия, тактике и стратегии ВСУ», – сказал Береза.