Хорватия пошла на «Евровидение» с песней про террор и насилие мусульман над христианскими женщинами

Алексей Топоров.  
29.04.2026 22:56
  (Мск) , Вена
Песня хорватского женского коллектива LELEK «Andromeda» вызвала возмущение у Турции, поскольку рассказывает о временах османской оккупации Балкан.

В номере обыгрывается реальная традиция, когда хорватские женщины Герцеговины набивали татуировки на лица и руки, чтобы не быть насильно обращенными в ислам и отправленными в гарем, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На конкурс «Евровидение-2026» известный своей аполитичностью и потаканию различным ЛГБТ*-извращениям, Хорватия решила заявиться с песней, которая однозначно вызвала бы политический резонанс. Что и произошло.

В песне «Andromeda» коллектива LELEK рассказывается про прошлое Балкан, в частности Герцеговины во времена шестисотлетнего османского ига.

Она затрагивает исторический эпизод – ушедшую традицию, когда герцеговинские хорватки набивали себе на лицах и руках кресты, руны, семейные гербы. Это им приходилось делать вынужденно, чтобы избежать насильственного обращения в мусульманство и увода в турецкий гарем – для турок женщина с татуировками считалась осквернённой.

«Зажигая свечу, спроси свою бабушку,

Почему она родила дочерей в страхе?

Почему многие выбрали кладбище?

Наши матери не рожали рабов», – поется в песне.

Аналогичный сюжет обыгрывается и в клипе, а традиционный рисунок хорватских женских татуировок не оставляет возможности трактовать сюжет номера как-то иначе. Отправлявшие женскую группу на конкурс с подобной песней наверняка предполагали, какой международной резонанс мог вызвать номер их подопечных. С другой – он невольно отсылает к предельно актуальной теме исламистской экспансии в современной Европе.

*экстремистская организация запрещённая в РФ

