Лукашенко просит не переживать по поводу участившихся контактов с американцами

Нет никаких причин озвучивать претензии в адрес Белоруссии по поводу участившихся контактов с США. Минск Россию не предаст. Да и сама Москва ведет переговоры с Вашингтоном.

Об этом в интервью RT, которое вел американский журналист Рик Санчес, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Батька заверил, что ведет «диалог с американцами не против России и Китая», о чем он им прямо заявил на переговорах. Он подчеркнул, что именно эти страны помогли Белоруссии справиться с санкциями Запада, а с Россией подписан юридический договор о союзничестве.

«И я свято соблюдаю этот договор», – утверждает Лукашенко.

Он говорит, что реальная политика Запада ему хорошо известна.

«Какие бы переговоры Запад с нами не вел, я прекрасно понимаю, что я не их сукин сын, они с удовольствием меня пережуют и выплюнуть», – сказал белорусский президент.

По его словам, Минск пытается налаживать отношения даже со странами, руководство которых не демонстрирует адекватности, поскольку они соседи.