Лукашенко просит не переживать по поводу участившихся контактов с американцами

Олег Кравцов.  
20.04.2026 15:49
  (Мск) , Москва
Просмотров: 109
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия


Нет никаких причин озвучивать претензии в адрес Белоруссии по поводу участившихся контактов с США. Минск Россию не предаст. Да и сама Москва ведет переговоры с Вашингтоном.

Об этом в интервью RT, которое вел американский журналист Рик Санчес,  заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Батька заверил, что ведет «диалог с американцами не против России и Китая», о чем он им прямо заявил на переговорах. Он подчеркнул, что именно эти страны помогли Белоруссии справиться с санкциями Запада, а с Россией подписан юридический договор о союзничестве.

«И я свято соблюдаю этот договор», – утверждает Лукашенко.

Он говорит, что реальная политика Запада ему хорошо известна.

«Какие бы переговоры Запад с нами не вел, я прекрасно понимаю, что я не их сукин сын, они с удовольствием меня пережуют и выплюнуть», – сказал белорусский президент.

По его словам, Минск пытается налаживать отношения даже со странами, руководство которых не демонстрирует адекватности, поскольку они соседи.

«Да, их часто называют – что в Литве, что в других странах – бешеными. Они не думают о будущем, действуют в интересах богатеньких, в интересах США, НАТО, Европы», – сказал Лукашенко.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Лукашенко просит не переживать по поводу участившихся контактов с американцами

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить