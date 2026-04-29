Канцлер Германии Фридрих Мерц делает всё возможное для эскалации конфликта с Россией и невозможности восстановить отношения.

Об этом в эфире видеоблога «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мерц был самым проамериканским канцлером со времен Конрада Аденауэра. Во время войны он ничего не предпринимал, чтобы остановить ее и делал все, чтобы ее разжечь. И он говорит, что никто не мог предвидеть такого исхода.

Никто ему не верит. Его слова о мире в Украине тоже никто не воспринимает всерьез, потому что он самый ярый антироссийский лидер Германии из всех, кого я знаю.

Да, люди вспоминают Конрада Аденауэра, но он ездил в Москву, встречался там с Хрущевым. Он был государственным деятелем не то чтобы гениальным, но по крайней мере выдающимся», – сказал Меркурис.