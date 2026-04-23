«Нам нужно учиться у противника быстро принимать решения. Стыдно воевать пехотой» – полковник Селиванов

Максим Столяров.  
23.04.2026 20:25
  (Мск) , Москва
Российской армии нужно справиться с неповоротливой бюрократией – и решить проблему быстрого масштабирования новых образцов оружия.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил участник СВО подполковник Алексей Селиванов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Будь я директором, я бы привлек всех специалистов, которые есть и которые работают, для того, чтобы разработать и внедрить систему радио-активной борьбы, системы связи на фронте максимально быстро.

Потому что у нас люди пеняют на бюрократию. До того, как какой-то образец дойдет до войск, он должен пройти огромную процедуру. А когда волонтеры привозят его лично подразделению, то, конечно, он запускается сразу в работу, но он не масштабируется на все войска.

Здесь я считаю, что нужно учиться у нашего противника. Петр Великий учился у шведов, нам нужно учиться у нашего противника.

От своей слабости по отношению к России, они стараются брать скоростью внедрения всех этих новшеств. И применением интеллекта. И здесь не грех у них и поучится», – сказал Селиванов.

«Потому что я считаю, что наступать мясом стыдно современной России, вообще России стыдно. И нам нужно максимально пользоваться техническими средствами. А для этого необходимо разработать и внедрить способы, как можно быстрее доносить технические образцы до войск и масштабировать их там.

Есть проблема, что те технические образцы, которые актуальны прямо сейчас, они не внедряются прямо сейчас в том масштабе, который нужен», – добавил он.

