Нападки на украинцев – уже давно удел обычных поляков, а не ультраправых

Вадим Москаленко.  
29.04.2026 19:57
  (Мск) , Киев
В Польше нападать на украинцев за последние пять лет стали обычные граждане, а не только политизированные группировки правых радикалов.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил польский журналист-русофоб Игорь Кравец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если мы берём 2018, 2019, 2020 ковидный год, то эти преступления были, но обычно их исполнителями были люди очень узкого политического радикального правого мышления, которые уже были в этих правых средах обозначены, уже допускались к таким преступлениям.

Сейчас, когда мы посмотрим, что случилось в Польше пять лет спустя, то очень часто исполнителями этих преступлений не являются представители каких-то радикальных правых движений», – сказал Кравец.

«Это распространяется, и достаточно быстро на многих членов общества, потому что в определённый момент произошло такое поражение через мощь этого языка вражды в интернете, произошло что-то такое, что исчез барьер, который мешал говорить негативные вещи с учётом происхождения», – добавил поляк.

