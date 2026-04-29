«Нужны очень серьёзные действия – на Европу слова не влияют» – дипломат

Обнародованный Россией список европейских предприятий, помогающих вооружаться Украине – это не те методы против Европы. Нужны конкретные действия.

Об этом на канале «Красная линия» заявил зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если бы послали сигнал, то они начали бы попятно сокращать военное производство, перестали бы готовиться к войне и так далее. Но на что заявление это воздействовало? Идёт целенаправленная подготовка к войне, цифры зашкаливают. Цифры можно сравнить, я просчитывал военные бюджеты, начиная с 1870 года, было два очень таких заметных отрезка, когда очень быстро росли военные расходы. Перед Первой мировой войной и перед Второй мировой войной.

Сейчас в третий раз Европа идёт по этому пути. Вот такие заявления, они воздействуют на материальную, техническую, финансовую подготовку войны? Я этого не вижу.

Но если это предупреждение, тогда вслед за предупреждением идут какие-то действия. Если это просто предупреждение, чтоб они как-то осознали… они ничего не собираются осознавать, они исходят из того, что начиная с середины 70 годов Советский Союз, потом РФ неуклонно сдаёт в Европе и в других местах свои стратегические позиции, нет Варшавского блока, нет союзнических отношений, НАТО подступило вплотную, на Украине, идёт война и так далее. Они из этого исходят, считают, что всё, в общем-то, получается», – сказал Бакланов.

«Вот эта логика укоренившаяся, она опирается на примеры, она опирается на цифры. Поэтому мы, когда говорим о том, как эту логику отбросить, то нужны очень серьёзные действия. По-моему, уже вот слова и встречная логика, уже сложившийся такой стереотип опрокинуть очень сложно», – добавил дипломат.

