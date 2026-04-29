«Они ничего не забывают» – нацист «Мадьяр» не сомневается, что его ликвидируют русские спецслужбы
Украинцам можно даже не мечтать, что они вернуться к мирной жизни.
Об этом в интервью ВВС заявил командующий сил беспилотных систем ВСУ, объявленный в РФ террористом Роберт «Мадьяр» Бровди, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
У него поинтересовались, планирует ли он когда-либо вернуться к мирной жизни.
«Я, к сожалению, объективно оцениваю ситуацию. О возможности вернуться к мирной жизни в том виде, в котором она была, не может быть и речи, потому что я отношусь к приоритетным целям для уничтожения путинскими спецслужбами.
Исторически доказано, что независимо от того, кто у них при власти, их спецслужбы обладают долгой памятью и нацелены на уничтожение. И это, очевидно будет сопровождать меня до конца жизни», – признает командующий СБС.
Но он все же пафосно заявляет, что это его не страшит и не отражается на уровне мотивации и подчеркивает, что речь может идти лишь о приостановке, но не окончании войны.
«Об этом не может быть и речи, без иллюзий, без розовых очков, без малейшей надежды на это. Прежней жизни не будет», – обрисовал перспективу Бровди.
English version :: Читать на английском «Они ничего не забывают» – нацист «Мадьяр» не сомневается, что его ликвидируют русские спецслужбы
