«Они ничего не забывают» – нацист «Мадьяр» не сомневается, что его ликвидируют русские спецслужбы

Игорь Шкапа.  
29.04.2026 18:39
  (Мск) , Киев
Украинцам можно даже не мечтать, что они вернуться к мирной жизни.

Об этом в интервью ВВС заявил командующий сил беспилотных систем ВСУ, объявленный в РФ террористом Роберт «Мадьяр» Бровди, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцам можно даже не мечтать, что они вернуться к мирной жизни. Об этом в...

У него поинтересовались, планирует ли он когда-либо вернуться к мирной жизни.

«Я, к сожалению, объективно оцениваю ситуацию. О возможности вернуться к мирной жизни в том виде, в котором она была, не может быть и речи, потому что я отношусь к приоритетным целям для уничтожения путинскими спецслужбами.

Исторически доказано, что независимо от того, кто у них при власти, их спецслужбы обладают долгой памятью и нацелены на уничтожение. И это, очевидно будет сопровождать меня до конца жизни», – признает командующий СБС.

Но он все же пафосно заявляет, что это его не страшит и не отражается на уровне мотивации и подчеркивает, что речь может идти лишь о приостановке, но не окончании войны.

«Об этом не может быть и речи, без иллюзий, без розовых очков, без малейшей надежды на это. Прежней жизни не будет», – обрисовал перспективу Бровди.

